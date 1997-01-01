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Панов сказал, что «Зенит» не является принципиальным соперником для «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов высказался о противостоянии петербургского клуба со «Спартаком». Он считает, что команды не являются принципиальными соперниками.

«Скорее всего, у «Спартака» принципиальные соперники – «Динамо» и ЦСКА. «Зенит» – лишь в какой-то степени, но это не московский клуб.

«Зенит» – чемпион: в любом случае хочешь обыграть чемпиона, поэтому для всех принципиальный соперник», – сказал Панов.

  • Панов – болельщик «Спартака».
  • Он играл за «Зенит» с 1997 по 2000-й год.
  • «Зенит» и «Спартак» 9 июля сыграют в матче за Суперкубок России.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +41

    RedMaksim97 13 минут назад

    Полностью согласен. Зенит и не враг даже там какой-то заклятый. У Спартака самый принципиальный и не любимый соперник - ЦСКА. Насчёт - Динамо спорно.

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    Рейтинг: +2859

    acor94 > RedMaksim97 6 минут назад

    А у нас, в Питере, к сожалению, только одна команда. Поэтому мы сами можем выбирать. И так уж вышло, что это московские команды, в первую очередь Спартак.

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