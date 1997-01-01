Панов сказал, что «Зенит» не является принципиальным соперником для «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов высказался о противостоянии петербургского клуба со «Спартаком». Он считает, что команды не являются принципиальными соперниками.

«Скорее всего, у «Спартака» принципиальные соперники – «Динамо» и ЦСКА. «Зенит» – лишь в какой-то степени, но это не московский клуб.

«Зенит» – чемпион: в любом случае хочешь обыграть чемпиона, поэтому для всех принципиальный соперник», – сказал Панов.