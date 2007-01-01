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Агент: «Не знаю, почему Кокорин не играет стабильно за «Фиорентину». Он профессионал»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, не понимает, почему у игрока недостаточно практики.

«Кокорин с большим энтузиазмом принял вызов «Фиорентиной». Не знаю, почему он стабильно не играет.

Саша – серьезный профессионал», – сказал Бердышев.

  • Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
  • Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
  • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.

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Источник: Firenze Viola

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