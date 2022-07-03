Агент: «Не знаю, почему Кокорин не играет стабильно за «Фиорентину». Он профессионал»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, не понимает, почему у игрока недостаточно практики.

«Кокорин с большим энтузиазмом принял вызов «Фиорентиной». Не знаю, почему он стабильно не играет.

Саша – серьезный профессионал», – сказал Бердышев.