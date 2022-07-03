Агент: «Не знаю, почему Кокорин не играет стабильно за «Фиорентину». Он профессионал»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, не понимает, почему у игрока недостаточно практики.
«Кокорин с большим энтузиазмом принял вызов «Фиорентиной». Не знаю, почему он стабильно не играет.
Саша – серьезный профессионал», – сказал Бердышев.
- Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
- Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.
Источник: Firenze Viola