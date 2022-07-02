Фанаты «Спартака» за первый этап продажи купили больше билетов на Суперкубок, чем зенитовцы

Завершился первый этап продажи билетов на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Он был закрытым.

Всего на первом этапе продали 14 тысяч билетов. Восемь ушло в руки спартаковских фанатов, шесть – зенитовским.

«Обе команды не смогли полностью реализовать свои квоты на этом этапе. Закрытая продажа билетов длилась шесть дней. Клубы рассылали своим болельщикам ссылки на покупку билетов», – уточнил источник.