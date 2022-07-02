Клопп прокомментировал продление контракта Салаха с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о заключении нового соглашения с нападающим Мохамедом Салахом.

Стороны продлили контракт до 2025 года.

Египтянин получил рекордную зарплату в истории клуба.

«Это особенный момент для наших болельщиков. Уверен, они отпразднуют эту новость.

Это лучшее решение для клуба и самого Салаха. Думаю, это его команда.

Переговоры заняли немало времени, но это абсолютно нормально. Мохамед – один из лучших футболистов мира.

Нет сомнений, что его лучшие годы еще впереди. И это о чем-то говорит, потому что его первые пять сезонов здесь были легендарными.

С точки зрения физической подготовки Салах просто машина. Он в невероятной форме и продолжает усердно работать. Его способности и уровень мастерства повышаются с каждым сезоном», – сказал Клопп.