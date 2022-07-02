Клопп прокомментировал продление контракта Салаха с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о заключении нового соглашения с нападающим Мохамедом Салахом.
- Стороны продлили контракт до 2025 года.
- Египтянин получил рекордную зарплату в истории клуба.
«Это особенный момент для наших болельщиков. Уверен, они отпразднуют эту новость.
Это лучшее решение для клуба и самого Салаха. Думаю, это его команда.
Переговоры заняли немало времени, но это абсолютно нормально. Мохамед – один из лучших футболистов мира.
Нет сомнений, что его лучшие годы еще впереди. И это о чем-то говорит, потому что его первые пять сезонов здесь были легендарными.
С точки зрения физической подготовки Салах просто машина. Он в невероятной форме и продолжает усердно работать. Его способности и уровень мастерства повышаются с каждым сезоном», – сказал Клопп.
- Салах провел в «Ливерпуле» 5 сезонов.
- Он забил 156 голов и сделал 63 ассиста в 254 матчах.
- Вингер выиграл 6 трофеев с командой.
Источник: сайт «Ливерпуля»