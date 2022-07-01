Защитник «Пари НН» Масоэро: «Сказал родным, что у России лучшая армия в Европе. Они счастливы, что я не уехал»

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

— Как ты отреагировал на решения ФИФА, разрешающие легионерам в РПЛ приостанавливать контракты с клубами?

— Начну с того, что мой идол — Марадона. И отлично помню, как он вышел из пула легенд ФИФА из-за действий [президента организации] Джанни Инфантино.

На мой взгляд, Марадона поступил правильно. Я не понимаю решений ФИФА. Считаю их нечестными. Футбол — это спорт, а не политика. Если в целом сформулировать то, какой была моя реакция по последним решениям ФИФА, — то это все очень плохо. Все сразу начинают звонить тебе: «Привет, куда хочешь перейти? Хочешь уехать из России?»

В один момент моя семья действительно напугалась. Они сказали: «Возвращайся домой, давай лучше будешь играть в Аргентине». Но, как я ранее сказал, жизнь у футболиста в России идеальна — у меня нет никаких проблем.

— Ты сказал, что твоя семья напугалась в один момент. Какими словами ты успокоил родных?

— Для начала объяснил, что нахожусь вдали от боевых действий. А потом сказал, что у России лучшая армия в Европе.

Конечно, первые две недели были трудными — мама очень часто звонила и спрашивала, все ли в порядке. А когда у меня были перелeты — сразу связывалась, как только наш самолет садился на землю.

Разумеется, поначалу они не могли понять, какова реальная ситуация здесь. Но сейчас у нас все спокойно — мои родные счастливы, что я не уехал. Они знают, что я счастлив в России.