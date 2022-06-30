Бензема – лучший игрок сезона по версии Marca. Роналду – 21-й, Месси – 26-й

Издание Marca представило собственную версию топ-100 лучших футболистов по итогам сезона-2021/22.

Первое место занял нападающий «Реала» Карим Бензема.

В тройку также попали игроки мадридского клуба – вратарь Тибо Куртуа и вингер Винисиус Жуниор.

Далее в топ-10 идут Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Садио Мане («Ливерпуль» / «Бавария»).

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал в списке только 21-м, а Лионель Месси из «ПСЖ» – 26-м.

Полную версию рейтинга можно посмотреть здесь.