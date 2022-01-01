«Ливерпуль» анонсировал свое участие в ЛГБТ-параде

«Ливерпуль» планирует поддержать ЛГБТ-сообщество во время так называемого «месяца гордости».

Клуб временно изменит свой герб, окрасив его в радужные цвета.

Сотрудники и болельщики «Ливерпуля» примут участие в ЛГБТ-параде под названием «Марш гордости», который запланирован на 30 июля.

Также мерсисайдский клуб 23 июля организует крупнейший тематический футбольный турнир, на котором среди прочих будут представлены основные ЛГБТ-группы, поддерживающие команду.