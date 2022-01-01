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«Ливерпуль» анонсировал свое участие в ЛГБТ-параде

«Ливерпуль» планирует поддержать ЛГБТ-сообщество во время так называемого «месяца гордости».

Клуб временно изменит свой герб, окрасив его в радужные цвета.

Сотрудники и болельщики «Ливерпуля» примут участие в ЛГБТ-параде под названием «Марш гордости», который запланирован на 30 июля.

Также мерсисайдский клуб 23 июля организует крупнейший тематический футбольный турнир, на котором среди прочих будут представлены основные ЛГБТ-группы, поддерживающие команду.

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Источник: сайт «Ливерпуля»

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Комментарии16
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    Рейтинг: +7684

    vladik12 2 минуты назад

    Дзюбиньо, очевидно, будет в первом ряду.

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    Рейтинг: +944

    Лфшт 34 минуты назад

    Вот бедные люди то, заставляют заниматься такой вот ***********

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    Рейтинг: +22914

    DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

    Тьфу... бл***!

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    Рейтинг: +4732

    Красногорск_Фан 52 минуты назад

    Локомотив мск сегодня тоже поддержал гей парад выбором тренера (( и Ливер уже не тот

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    Рейтинг: +4060

    Oldtrafford83 58 минут назад

    Ну наконец то)))

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    Рейтинг: +1723

    lek! 1 час назад

    Мля , что творится с миром . Вокруг одни п и д а р ы .

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    Рейтинг: +742

    Suvorov51 1 час назад

    После того, что они сделают они не существуют для меня, был в Ливерпуле на матче Спартака, восхищался их игрой, а теперь они просто ........ их нет

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    Рейтинг: +7684

    vladik12 > Suvorov51 34 секунды назад

    А как их участие в ЛГБТ-параде влияет на футбольную составляющую? Да никак. Футбол - это футбол. Он крут вне зависимости от того, кто куда долбится. Это их личная жизнь, пусть хоть собак домашних прут. Вы на поле качество выдавайте главное.

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    Рейтинг: +10851

    Алексей З 1 час назад

    Ну есть такое явление, что поделаешь, такими они родились.
    Главное чтобы человек был хороший, а с кем спит только его проблема.
    Можно быть "натуралом" , но оставаться тварью и убийцей.

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    Рейтинг: +742

    Suvorov51 > Алексей З 1 час назад

    Согласен, но не уважаю П.и.д.о.р.о.в, а человек имя существительное?

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    Рейтинг: +10851

    Алексей З > Suvorov51 47 минут назад

    Не стоит ко всем в трусы заглядывать.
    Наверно в жизни есть проблемы и более важнее , чем кто с кем спит. Не заморачивайся !

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    Рейтинг: +109

    ugc-gaming 1 час назад

    Вначале в Европе было нормой рабство, пока им не вдолбили, что это плохо. Потом они ведьм на кострах жгли. Они капец ведомые, кто-нибудь им скажет, что ЛГБТ - это не то к чему нужно стремиться? Как им это в голову вбить? На колено встают, скоро перед матчами на дилдо будут садиться в поддержку...

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    Рейтинг: +10851

    Алексей З > ugc-gaming 1 час назад

    Они на колено встают , а наших с колен всё никак не поднимут.
    Холопы однако.
    Может посоветуешь , на что 140 миллионов надо присесть, походу ты спец в этом вопросе.

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    Рейтинг: +10347

    alp 1 час назад

    содомиты

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