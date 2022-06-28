«Не знаю, что он хотел». Овечкин – о силовом приеме на игроке «Амкала»

Хоккеист Александр Овечкин рассказал о силовом приеме, который он применил в товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0).
«А что там чувачок отлетел сразу же?» – спросил Константин Тюкавин в видео на ютуб-канале «Динамо».
«Я не знаю, что он хотел», – ответил Овечкин.
- Овечкин забил победный мяч.
- Специально для матча Овечкин подписал контракт с «Динамо».
- Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».
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Источник: ютуб-канал «Динамо»