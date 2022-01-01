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«Не знаю, что он хотел». Овечкин – о силовом приеме на игроке «Амкала»

Хоккеист Александр Овечкин рассказал о силовом приеме, который он применил в товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0).

«А что там чувачок отлетел сразу же?» – спросил Константин Тюкавин в видео на ютуб-канале «Динамо».

«Я не знаю, что он хотел», – ответил Овечкин.

  • Овечкин забил победный мяч.
  • Специально для матча Овечкин подписал контракт с «Динамо».
  • Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».

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Источник: ютуб-канал «Динамо»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +943

    Лфшт 12 минут назад

    Ну это была плохая идея )))

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