«Не знаю, что он хотел». Овечкин – о силовом приеме на игроке «Амкала»

Хоккеист Александр Овечкин рассказал о силовом приеме, который он применил в товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0).

«А что там чувачок отлетел сразу же?» – спросил Константин Тюкавин в видео на ютуб-канале «Динамо».

«Я не знаю, что он хотел», – ответил Овечкин.

Овечкин забил победный мяч.

Специально для матча Овечкин подписал контракт с «Динамо».

Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».

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