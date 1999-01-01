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75% владельцев абонементов не пойдут на матчи «Зенита», если Fan ID нужно будет получать в МФЦ. «Вираж» не опрашивали

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением по ситуации с введением системы Fan ID в РПЛ.

«В то время как Министерство Спорта РФ публикует условия получения Fan Id, «Зенит» в очередной раз разослал во все инстанции, отвечающие за внедрение карт болельщиков, письмо, где вновь акцентируют внимание о том, с какими сложностями и последствиями столкнутся не только болельщики, но и сами футбольные клубы вследствие данных нововведений.

Перед составлением данного письма «Зенит» провeл опрос среди владельцев абонементов всех категорий, кроме фанатской.

По результатам опроса, 75% респондентов заявили о том, что совсем откажутся от посещения футбола, если при оформлении карты потребуется визит в МФЦ. 1500 из 5000 дали развeрнутые ответы, что говорит в первую очередь об осмысленности решений и недооценке уровня проблемы вышеуказанными инстанциями», – говорится в заявлении фанатов.

  • Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • С начала нового сезона РПЛ она будет работать на 5 стадионах.

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Источник: телеграм-канал «Ландскроны»

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Сегодня, 11:09
Комментарии10
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    Рейтинг: +5695

    Давид59 27 минут назад

    Проблема намного глубже, чем некоторые её описывают. Здесь ведь речь идёт о персональных данных. Точнее в какие руки мы их доверяем.

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    Рейтинг: +1243

    Toomans 1 час назад

    Правильно! Не нужно делать из сферы развлечений не пойми что! Люди должны иметь возможность оформить его дома дистанционно, как билет в кино или театр. Футбол - это шоу, ориентированное на массового зрителя. Нефиг превращать это в бюрократическую процедуру.

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    Рейтинг: +16171

    ilichkadr 2 часа назад

    Ладно гейропа со своими уефа, фифа нагородили какую-то дичь, но свои же оказывается не лучше! Идиоты....
    P.S. Надо VIP посетителям помимо Fan ID, придумать обязательное предоставление ещё каких-нибудь справок: о судимости, из прихбольницы, от участкового и т.д. и т.п.

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    Рейтинг: +138

    NET VOINE > ilichkadr 1 час назад

    А чо УЕФА. ФИФА ? У них то как раз болелам чип не вставляют и в стойло для подсчета не загоняют как в России это делают.

    0
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    Рейтинг: +16171

    ilichkadr > NET VOINE 29 минут назад

    Тебе уже чип вставили или только в очереди стоишь?
    P.S. Про вставленный чип тебе в Укропостане рассказали, а NET VOINE?

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    Рейтинг: +17006

    Garrincha58 2 часа назад

    у нас всегда всё для людей

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    Рейтинг: +5695

    Давид59 > Garrincha58 33 минуты назад

    И мы даже знаем этих людей

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    Рейтинг: +11641

    BRO_football 3 часа назад

    Ну и отлично. Дабы не создавать друг другу сложности, фанаты откажутся от посещения стадиона, а клубу не нужно будет заморачиваться с проверкой Fan ID.

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    Рейтинг: +23509

    JTherry > BRO_football 2 часа назад

    клубам даже можно будет "не заморачиваться" играть...) ибо принцип - футбол для болельщика нарушен изначально...

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    Рейтинг: +16438

    paracetamol 3 часа назад

    Бюрократы опять перестарались? Да не может быть!

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