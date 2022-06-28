75% владельцев абонементов не пойдут на матчи «Зенита», если Fan ID нужно будет получать в МФЦ. «Вираж» не опрашивали

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением по ситуации с введением системы Fan ID в РПЛ.

«В то время как Министерство Спорта РФ публикует условия получения Fan Id, «Зенит» в очередной раз разослал во все инстанции, отвечающие за внедрение карт болельщиков, письмо, где вновь акцентируют внимание о том, с какими сложностями и последствиями столкнутся не только болельщики, но и сами футбольные клубы вследствие данных нововведений.

Перед составлением данного письма «Зенит» провeл опрос среди владельцев абонементов всех категорий, кроме фанатской.

По результатам опроса, 75% респондентов заявили о том, что совсем откажутся от посещения футбола, если при оформлении карты потребуется визит в МФЦ. 1500 из 5000 дали развeрнутые ответы, что говорит в первую очередь об осмысленности решений и недооценке уровня проблемы вышеуказанными инстанциями», – говорится в заявлении фанатов.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

С начала нового сезона РПЛ она будет работать на 5 стадионах.

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