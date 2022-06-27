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Долг «Манчестер Юнайтед» может вырасти до 1 миллиарда из-за реконструкции «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» собирается реконструировать домашний стадион «Олд Траффорд».

В частности, планируется увеличить вместимость арены до 88 тысяч зрителей.

Стоимость работ оценивается в 500 миллионов фунтов.

Учитывая нежелание владельцев клуба Глейзеров инвестировать свои деньги в реконструкцию «Олд Траффорд», долг «МЮ» может достичь 1 миллиарда фунтов.

  • «Юнайтед» финишировал на 6-м месте в прошлом сезоне АПЛ.
  • «Олд Траффорд» был построен в 1909 году.
  • Сейчас стадион вмещает почти 75 тысяч болельщиков.

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Источник: Mirror

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27.06.2022 23:34
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