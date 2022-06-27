Долг «Манчестер Юнайтед» может вырасти до 1 миллиарда из-за реконструкции «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» собирается реконструировать домашний стадион «Олд Траффорд».

В частности, планируется увеличить вместимость арены до 88 тысяч зрителей.

Стоимость работ оценивается в 500 миллионов фунтов.

Учитывая нежелание владельцев клуба Глейзеров инвестировать свои деньги в реконструкцию «Олд Траффорд», долг «МЮ» может достичь 1 миллиарда фунтов.

«Юнайтед» финишировал на 6-м месте в прошлом сезоне АПЛ.

«Олд Траффорд» был построен в 1909 году.

Сейчас стадион вмещает почти 75 тысяч болельщиков.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное