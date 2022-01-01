«Химки» объявили о расторжении контракта с Жирковым. В августе ему исполнится 39 лет

Защитник Юрий Жирков покинул «Химки».

«Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении контракта с Юрием Жирковым по соглашению сторон.

Благодарим защитника за время, проведeнное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшем!» – сообщила пресс-служба клуба.

Жирков присоединился к «Химкам» зимой.

38-летний игрок провел 3 матча за клуб.

В августе ему исполнится 39 лет.

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