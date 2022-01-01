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«Химки» объявили о расторжении контракта с Жирковым. В августе ему исполнится 39 лет

Защитник Юрий Жирков покинул «Химки».

«Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении контракта с Юрием Жирковым по соглашению сторон.

Благодарим защитника за время, проведeнное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшем!» – сообщила пресс-служба клуба.

  • Жирков присоединился к «Химкам» зимой.
  • 38-летний игрок провел 3 матча за клуб.
  • В августе ему исполнится 39 лет.

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Источник: сайт «Химок»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +572

    чаппай 4 минуты назад

    Организуйте уже ему прощальный матч, что мается ветеран без толку??

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    Рейтинг: +542

    3meeeD 12 минут назад

    Я думал он уже на пенсию ушел

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