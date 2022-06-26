«Дядь, так не надо!». Сибскана из «Амкала» раскрыл детали стычки с Паршивлюком

Футболист «Амкала» Андрей Сибскана накануне повздорил с защитником «Динамо» Сергеем Паршивлюком во время товарищеского матча (0:5). Игрок команды блогеров раскрыл подробности.

«Чуть поругались, ничего страшного. Немножко градус возрос. Был моментик, когда один хороший футболист дернул за шею нашего паренька – не очень культурно. Я подбежал, сказал: «Дядь, так не надо!». Замечу, что без мата, очень сдержанно. Я так раньше не общался, а сейчас понимал, что уровень серьезный. Ну и пошло, поехало.

Хотели максимально корректно, но парень, который в центре играл действовал немножко грубовато… Блин, забыл фамилию… Такой с кучеряшками. Мы договорились сзади не катиться, а он прыгает! Я ему говорю, что так не надо делать, а он не понимает. Тогда зову Федора Смолова, говорю: «Федь, надо помочь! Объясни, что подкатываться нельзя». Наверное, получилось грубее, чем договаривались», – сказал Сибскана.

Матч на «ВТБ Арене» собрал более 15 тысяч зрителей.

Перед игрой выступал Егор Крид.

Это был 1-й матч в «Динамо» для главного тренера Славиши Йокановича.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное