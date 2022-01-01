«Динамо» перенесло матч с «Амкалом». В нем сыграет Овечкин

правильно овечкину лед нужно
«Динамо» вынуждено было перенести товарищеский матч с московским «Амкалом». Причина – жара в Москве.
Вместо 19:00 встреча на «ВТБ Арене» начнется в 20:00.
- В игре примет участие хоккеист Александр Овечкин.
- Это будет 1-й матч в «Динамо» для главного тренера Славиши Йокановича.
- «Амкал» – любительская команда блогеров.
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