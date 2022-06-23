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В «Баварии» недовольны поведением Левандовски

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски потерял поддержку в раздевалке команды.

Часть игроков мюнхенского клуба недовольна поведением 33-летнего форварда.

Некоторые футболисты устали от публичных заявлений поляка о желании уйти.

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за него 50 миллионов евро.

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Источник: The Athletic

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