В «Баварии» недовольны поведением Левандовски

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски потерял поддержку в раздевалке команды.
Часть игроков мюнхенского клуба недовольна поведением 33-летнего форварда.
Некоторые футболисты устали от публичных заявлений поляка о желании уйти.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за него 50 миллионов евро.
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