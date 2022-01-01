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Стартовала продажа билетов на Суперкубок. «Зениту» и «Спартаку» выделены квоты по 30%

РФС объявил о старте продаж билетов на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Реализация билетной программы будет проходить в два этапа.

На первом этапе, который пройдет с 24 по 29 июня, билеты смогут приобрести только владельцы уникальных промокодов, порядок распространения которых определяют встречающиеся клубы.

Для этого «Зениту» и «Спартаку» выделены равные квоты в 30% от общей вместимости арены, которые в случае повышенного спроса могут быть увеличены еще на 10%.

На втором этапе, который откроется 30 июня, билеты смогут приобрести все желающие. Билеты будут ежедневно поступать в продажу равными частями.

Минимальная стоимость билетов на матч — 900 рублей», – сообщает пресс-служба РФС.

  • Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.
  • «Спартак» не исключал бойкот встречи из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.
  • На этой неделе клуб официально подтвердил свое участие в игре.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии7
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    Рейтинг: +16006

    Cleaner 20 минут назад

    Остальные 40 процентов распределят по Зенитовским ФАРМКЛУБАМ???

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    Рейтинг: +40

    Болотоход 27 минут назад

    Газпром уже билеты по подворотням раздал?

    0
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    Рейтинг: +40

    Болотоход 48 минут назад

    На этот бы цирк и бесплатно не пошел бы)))))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +7004

    nik55 1 час назад

    а почему не 50-50

    0
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    Рейтинг: +16118

    ilichkadr > nik55 49 минут назад

    Очень сомневаюсь в реализации болельщиками Спартака квоты в 30%.

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    Рейтинг: +2814

    acor94 > nik55 46 минут назад

    Всегда остаётся часть для нейтральных болельщиков.

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    Рейтинг: +459

    Salt-N-Pepa > ilichkadr 32 минуты назад

    Конечно, не наберётся. От 64000 мест 30% это около 19 тысяч. Самый массовый выезд был 15 к зрителей. 1500-2000 наберётся выездных. Этого количества будет достаточно для должной поддержки и перформанса.

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