Стартовала продажа билетов на Суперкубок. «Зениту» и «Спартаку» выделены квоты по 30%

РФС объявил о старте продаж билетов на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Реализация билетной программы будет проходить в два этапа.

На первом этапе, который пройдет с 24 по 29 июня, билеты смогут приобрести только владельцы уникальных промокодов, порядок распространения которых определяют встречающиеся клубы.

Для этого «Зениту» и «Спартаку» выделены равные квоты в 30% от общей вместимости арены, которые в случае повышенного спроса могут быть увеличены еще на 10%.

На втором этапе, который откроется 30 июня, билеты смогут приобрести все желающие. Билеты будут ежедневно поступать в продажу равными частями.

Минимальная стоимость билетов на матч — 900 рублей», – сообщает пресс-служба РФС.

Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.

«Спартак» не исключал бойкот встречи из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.

На этой неделе клуб официально подтвердил свое участие в игре.

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