«Зенит» приобретет еще минимум четырех игроков. Один из них – россиянин (Bobsoccer)

«Зенит» подпишет еще несколько футболистов в летнее трансферное окно.
«Зенит» форсирует работу на рынке: помимо нового бразильца и россиянина клуб приобретет еще двух ранее не заложенных в трансферные планы игроков», – сообщил журналист Bobsoccer Алексей Андрианов.
- Зелимхан Бакаев – пока что единственный новичок «Зенита» летом.
- Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.
- 9 июля «Зенит» сыграет в Суперкубке России против «Спартака».
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Источник: Bobsoccer