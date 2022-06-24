«Зенит» приобретет еще минимум четырех игроков. Один из них – россиянин (Bobsoccer)

«Зенит» подпишет еще несколько футболистов в летнее трансферное окно.

«Зенит» форсирует работу на рынке: помимо нового бразильца и россиянина клуб приобретет еще двух ранее не заложенных в трансферные планы игроков», – сообщил журналист Bobsoccer Алексей Андрианов.

Зелимхан Бакаев – пока что единственный новичок «Зенита» летом.

Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

9 июля «Зенит» сыграет в Суперкубке России против «Спартака».

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