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«Зенит» приобретет еще минимум четырех игроков. Один из них – россиянин (Bobsoccer)

«Зенит» подпишет еще несколько футболистов в летнее трансферное окно.

«Зенит» форсирует работу на рынке: помимо нового бразильца и россиянина клуб приобретет еще двух ранее не заложенных в трансферные планы игроков», – сообщил журналист Bobsoccer Алексей Андрианов.

  • Зелимхан Бакаев – пока что единственный новичок «Зенита» летом.
  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.
  • 9 июля «Зенит» сыграет в Суперкубке России против «Спартака».

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии6
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    Рейтинг: +30

    Аден 18 минут назад

    Бомжи продолжают собирать оЪедки с чужих столов.

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    Рейтинг: +40

    Болотоход 22 минуты назад

    А этим все мало( тянут не пойми для чего,главное что бы были! Европы нет,да и толку все ровно бы были последние,максимум третьи а там условный Бетис и до свиданья,а ЧР дюков и так подарит)))

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    Рейтинг: +6167

    Ганнибал Лектор 1 час назад

    На выход: Оздоев, Дзюба, Алип, Алберто, Крицюк
    На вход: Бакаев... Всё логично, ещё +4

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    Рейтинг: +7178

    Томик 1 час назад

    Это разве бред? Вот то, что "стало известно, что Зобнин в кругу друзей заявил, что хочет вернуться в "Динамо" " - вот бред. Или "стало известно, за сколько "Динамо" отпустит Шиманьски" - вот это бред бредовый. А сколько там "Зенит" хочет накупить игроков - это так - фантазии. У них теперь есть Бакаев - им больше никого не надо.

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    Рейтинг: +16154

    житель СПб > Томик 1 час назад

    Это точно, Бакаев лучший игрок в Лиге... (грустная шутка)

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    Рейтинг: +977

    qawzsexdr 2 часа назад

    Бред какой-то, журналисты уже не в состоянии написать что-то интересное, только и могут нечто подобное

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