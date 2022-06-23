Зиньковский провел первую тренировку в «Спартаке»

Добро пожаловать в Спартак! Удачи и без травм! Отличный трансфер. С повышением в классе!
Новичок «Спартака» Антон Зиньковский уже тренируется с московской командой.
Фотографии с первого занятия 26-летнего футболиста опубликовала клубная пресс-служба.
- Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
- Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
- Антон взял 17-й номер в новой команде.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное