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Зиньковский провел первую тренировку в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Антон Зиньковский уже тренируется с московской командой.

Фотографии с первого занятия 26-летнего футболиста опубликовала клубная пресс-служба.

  • Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
  • Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Антон взял 17-й номер в новой команде.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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23.06.2022 22:44
Комментарии1
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    Рейтинг: +457

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Добро пожаловать в Спартак! Удачи и без травм! Отличный трансфер. С повышением в классе!

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