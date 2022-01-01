«Химки» хотят бесплатно подписать форварда «Спартака» Оганесяна

"Трансфер мы точно не хотим, в аренду тоже неинтересно, хотим просто так забрать"
это точно не про бакаева? и точно ли это сказал терюшков? :D
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковному клубу интересен нападающий «Спартака» Степан Оганесян.
«Мы обсуждали этот вопрос, он же наш воспитанник, три года назад мы отдали его в «Спартак», но в основе он не играл. Степан неплохой игрок, если будет желание, то рассмотрим его подписание.
Трансфер мы точно не хотим, в аренду тоже неинтересно, хотим просто так забрать. Но этот вопрос ещe не проработанный», – сказал Терюшков.
- Рыночная стоимость Оганесяна – 550 тысяч евро.
- Он связан со «Спартаком» контрактом до 2024 года.
- За основную команду форвард провел 2 матча.
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