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«Химки» хотят бесплатно подписать форварда «Спартака» Оганесяна

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковному клубу интересен нападающий «Спартака» Степан Оганесян.

«Мы обсуждали этот вопрос, он же наш воспитанник, три года назад мы отдали его в «Спартак», но в основе он не играл. Степан неплохой игрок, если будет желание, то рассмотрим его подписание.

Трансфер мы точно не хотим, в аренду тоже неинтересно, хотим просто так забрать. Но этот вопрос ещe не проработанный», – сказал Терюшков.

  • Рыночная стоимость Оганесяна – 550 тысяч евро.
  • Он связан со «Спартаком» контрактом до 2024 года.
  • За основную команду форвард провел 2 матча.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1050

    fakeid 57 минут назад

    "Трансфер мы точно не хотим, в аренду тоже неинтересно, хотим просто так забрать"

    это точно не про бакаева? и точно ли это сказал терюшков? :D

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