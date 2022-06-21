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  • Стало известно, когда «Зенит» и «Спартак» сыграют в новом сезоне РПЛ

Стало известно, когда «Зенит» и «Спартак» сыграют в новом сезоне РПЛ

21 июня 2022, 20:18
15

Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей на сезон-2022/23.

«Спартак» и «Зенит» в первом круге сыграют между собой в 8-м туре в Москве. Игра состоится ориентировочно 2-4 сентября.

Во втором круге команды встретятся в 26-м туре в Санкт-Петербурге 5-7 мая.

Полностью календарь можно посмотреть здесь.

  • 9 июля команды встретятся в Санкт-Петербурге в матче за Суперкубок России.
  • Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
  • «Зенит» в прошлом сезоне выиграл РПЛ. «Спартак» стал 10-м.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (15)
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Ziklop
1655832127
честное предложение Спартака все игры на нейтральном поле! все 30 игр на нейтральном поле играет Спартак , в Лужниках! это супер спортивный принцип
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paracetamol
1655833613
Зенит вынесет хрюшек трижды!
Ответить
RedMaksim97
1655834509
А Локо vs Спартак, Торпедо vs Локомотив?
Ответить
SpartakMoskwa
1655835948
Я в ахерах от болельщиков Зенита, под каждой новостью такую дичь высерают, ребята откуда в вас столько желчи? Питер вроде культурный город
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Томик
1655840120
Так не честно. Надо играть в Питере. Ведь к этому моменту "Зенит" уже и в Москву слетает, и в Грозный, и в Екатеринбург.
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ВАСЯ КАСКИН
1655846084
ЗАРЕМА БУДЕТ В ЯРОСТИ ОТ ТОГО ЧТО ОТВЕТНЫЙ МАТЧ В ПИТЕРЕ
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Из Твери Леха
1655846092
Почему это подается так, как будто это будет главными матчами сезона? Мне вот кажется Зениту только ЦСКА с Федотовым конкуренцию составит. А у спартак чё там? абаскаль ...
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