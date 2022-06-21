Стало известно, когда «Зенит» и «Спартак» сыграют в новом сезоне РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей на сезон-2022/23.

«Спартак» и «Зенит» в первом круге сыграют между собой в 8-м туре в Москве. Игра состоится ориентировочно 2-4 сентября.

Во втором круге команды встретятся в 26-м туре в Санкт-Петербурге 5-7 мая.

Полностью календарь можно посмотреть здесь.

9 июля команды встретятся в Санкт-Петербурге в матче за Суперкубок России.

Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.

«Зенит» в прошлом сезоне выиграл РПЛ. «Спартак» стал 10-м.

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