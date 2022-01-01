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Стало известно, когда «Зенит» и «Спартак» сыграют в новом сезоне РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей на сезон-2022/23.

«Спартак» и «Зенит» в первом круге сыграют между собой в 8-м туре в Москве. Игра состоится ориентировочно 2-4 сентября.

Во втором круге команды встретятся в 26-м туре в Санкт-Петербурге 5-7 мая.

Полностью календарь можно посмотреть здесь.

  • 9 июля команды встретятся в Санкт-Петербурге в матче за Суперкубок России.
  • Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
  • «Зенит» в прошлом сезоне выиграл РПЛ. «Спартак» стал 10-м.

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2650

    Ziklop 24 минуты назад

    честное предложение Спартака все игры на нейтральном поле!
    все 30 игр на нейтральном поле играет Спартак , в Лужниках!
    это супер спортивный принцип

    1
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    Рейтинг: +31996

    VVM1964 > Ziklop 5 минут назад

    К чему эти глупые фантазии ? (((

    0
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    ...
    Рейтинг: +8166

    R_a_i_n > Ziklop 1 минуту назад

    Выдыхай, наркоман.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +1217

    Дубина 25 минут назад

    Позор газпрому!

    1
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