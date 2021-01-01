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Хлусевич высказался о возможном бойкоте «Спартаком» Суперкубка

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал информацию о возможном бойкоте клуба Суперкубка России.

«Бойкот Суперкубка? Мы не комментируем это», — сказал Хлусевич.

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Москвичи недовольны местом проведения встречи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14466

    NewLife 22 минуты назад

    Прокомментировал, что не комментирует. Как много полезной информации в этой публикации Бомбардира))

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