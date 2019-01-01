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«Динамо» ребусом намекнуло на продление контракта с Паршивлюком

«Динамо» анонсировало подписание нового соглашения с защитником Сергеем Паршивлюком.

Пресс-служба опубликовала в клубном телеграм-канале ребус, в котором можно прочесть фамилию 33-летнего футболиста.

Стороны продлили контракт на один сезон.

  • Паршивлюк – воспитанник «Спартака».
  • За «Динамо» он выступает с 2019 года.
  • В прошедшем сезоне сделал 3 ассиста в 23 матчах.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +23387

    JTherry 1 час назад

    этот костолом и играет, будто с шарадой в голове...)

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  • ...
    Рейтинг: +13702

    Skull_Boy 1 час назад

    Нахрен им этот мешок

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