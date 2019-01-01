«Динамо» ребусом намекнуло на продление контракта с Паршивлюком

этот костолом и играет, будто с шарадой в голове...)
«Динамо» анонсировало подписание нового соглашения с защитником Сергеем Паршивлюком.
Пресс-служба опубликовала в клубном телеграм-канале ребус, в котором можно прочесть фамилию 33-летнего футболиста.
Стороны продлили контракт на один сезон.
- Паршивлюк – воспитанник «Спартака».
- За «Динамо» он выступает с 2019 года.
- В прошедшем сезоне сделал 3 ассиста в 23 матчах.
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