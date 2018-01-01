Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
Супер-Валера. Главный футбольный помощник
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

«Я ухожу из сборной Бразилии». Неймар пообещал Родриго, что передаст ему 10-й номер

Вингер «Реала» Родриго рассказал о разговоре с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

«Неймар сказал мне: «Я уже ухожу из сборной, 10-й номер будет твоим».

Я даже не знал, что ответить. Я был смущен, начал хихикать и ничего толком не мог сказать», – сказал Родриго.

  • Неймар грает за сборную с 2010 года.
  • Он забил 74 гола в 119 матчах.
  • Со сборной Бразилии он выигрывал Кубок конфедераций и Олимпиаду.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Какое безумие». Неймар пожаловался на критику со стороны фанатов
Неймар отказался уходить из «ПСЖ»
Неймар сыграл на самом престижном покерном турнире. Он выбыл в первый день 6
Источник: AS

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:46
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +12847

    playsh 1 час назад

    Для начала,Родриго,заканчивай смущаться, хихикать и начинай играть...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2792

    acor94 2 часа назад

    Судя по его комментариям, что сейчас, что про Салаха - просто какой-то идиот. Мягко говорят.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11