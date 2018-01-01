«Я ухожу из сборной Бразилии». Неймар пообещал Родриго, что передаст ему 10-й номер

Для начала,Родриго,заканчивай смущаться, хихикать и начинай играть...
Вингер «Реала» Родриго рассказал о разговоре с форвардом «ПСЖ» Неймаром.
«Неймар сказал мне: «Я уже ухожу из сборной, 10-й номер будет твоим».
Я даже не знал, что ответить. Я был смущен, начал хихикать и ничего толком не мог сказать», – сказал Родриго.
- Неймар грает за сборную с 2010 года.
- Он забил 74 гола в 119 матчах.
- Со сборной Бразилии он выигрывал Кубок конфедераций и Олимпиаду.
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