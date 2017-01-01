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Губернатор: «У игроков «Крыльев Советов» есть предложения от очень состоятельных клубов. Мы всем предложили контракты на новых условиях»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, поговорил о будущем «Крыльев Советов». Всем игрокам предложены новые контракты.

«Теперь то, что касается комплектации. Понятно, что это работа менеджмента команды, тренера, директора, спортивного директора. И знаю, что они делают всe, чтобы состав клуба сохранить, поскольку есть свой почерк, своя игра. Дальнейшее сохранение игры зависит от стабильности состава. Всем, каждому футболисту, даны предложения, даже у кого срок контрактов не заканчивается, клуб дал предложение по продлению контракта на новых условиях. Дальше, конечно, решать футболистам.

Всe, что могут сделать в клубе «Крылья Советов» для сохранения состава, всe клуб сделал, каждый парень теперь решит, как ему быть в нынешних условиях. Но знаю, что некоторые футболисты рассматривают предложения в том числе от очень состоятельных клубов Российской Федерации», – сказал Азаров.

  • «Крылья Советов» финишировали в РПЛ 8-ми.
  • Новый сезон стартует 17 июля.
  • На этой неделе самарцы продлили контракт с главным тренером Игорем Осинькиным.

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10706

    Алексей З 13 минут назад

    Ну это нормально для "маленьких" клубов. Продали игроков , себя содержат, покупают и выращивают новых.
    Так во всём мире происходит.

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