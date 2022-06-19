Губернатор: «У игроков «Крыльев Советов» есть предложения от очень состоятельных клубов. Мы всем предложили контракты на новых условиях»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, поговорил о будущем «Крыльев Советов». Всем игрокам предложены новые контракты.

«Теперь то, что касается комплектации. Понятно, что это работа менеджмента команды, тренера, директора, спортивного директора. И знаю, что они делают всe, чтобы состав клуба сохранить, поскольку есть свой почерк, своя игра. Дальнейшее сохранение игры зависит от стабильности состава. Всем, каждому футболисту, даны предложения, даже у кого срок контрактов не заканчивается, клуб дал предложение по продлению контракта на новых условиях. Дальше, конечно, решать футболистам.

Всe, что могут сделать в клубе «Крылья Советов» для сохранения состава, всe клуб сделал, каждый парень теперь решит, как ему быть в нынешних условиях. Но знаю, что некоторые футболисты рассматривают предложения в том числе от очень состоятельных клубов Российской Федерации», – сказал Азаров.