Губернатор: «У игроков «Крыльев Советов» есть предложения от очень состоятельных клубов. Мы всем предложили контракты на новых условиях»

Ну это нормально для "маленьких" клубов. Продали игроков , себя содержат, покупают и выращивают новых.
Так во всём мире происходит.
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, поговорил о будущем «Крыльев Советов». Всем игрокам предложены новые контракты.
«Теперь то, что касается комплектации. Понятно, что это работа менеджмента команды, тренера, директора, спортивного директора. И знаю, что они делают всe, чтобы состав клуба сохранить, поскольку есть свой почерк, своя игра. Дальнейшее сохранение игры зависит от стабильности состава. Всем, каждому футболисту, даны предложения, даже у кого срок контрактов не заканчивается, клуб дал предложение по продлению контракта на новых условиях. Дальше, конечно, решать футболистам.
Всe, что могут сделать в клубе «Крылья Советов» для сохранения состава, всe клуб сделал, каждый парень теперь решит, как ему быть в нынешних условиях. Но знаю, что некоторые футболисты рассматривают предложения в том числе от очень состоятельных клубов Российской Федерации», – сказал Азаров.
- «Крылья Советов» финишировали в РПЛ 8-ми.
- Новый сезон стартует 17 июля.
- На этой неделе самарцы продлили контракт с главным тренером Игорем Осинькиным.