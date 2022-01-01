«Локомотив» – первый клуб в российском женском футболе, оформивший требл

Сегодня «Локомотив» стал обладателем женского Суперкубка России.

В матче за трофей команда победила ЦСКА со счетом 2:1.

Ранее «Локо» выиграл женскую Суперлигу и Кубок России.

Это первый требл в истории российского женского футбола.