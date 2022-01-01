«Локомотив» – первый клуб в российском женском футболе, оформивший требл

Сегодня «Локомотив» стал обладателем женского Суперкубка России.
В матче за трофей команда победила ЦСКА со счетом 2:1.
Ранее «Локо» выиграл женскую Суперлигу и Кубок России.
Это первый требл в истории российского женского футбола.
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Сегодня «Локомотив» стал обладателем женского Суперкубка России.
В матче за трофей команда победила ЦСКА со счетом 2:1.
Ранее «Локо» выиграл женскую Суперлигу и Кубок России.
Это первый требл в истории российского женского футбола.