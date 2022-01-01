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«Замечательный пиар». Генсек РФС – о разговорах про бойкот «Спартаком» Суперкубка

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» думал о бойкоте матча за Суперкубок России против «Зенита».

– Тема с Суперкубком уже столько мусолится. Это замечательный пиар и помощник для старта сезона.

Но решение принято, Суперкубок состоится в Санкт-Петербурге. Очень жду этой игры. Надеюсь, все эти разговоры о бойкоте закончатся.

– Вы верите, что «Спартак» приедет?

– Конечно. Я не понимаю, как футболисты могут не играть.

– Была информация, что решение РФС связано с деятельностью «Спартака». Якобы красно-белые слишком нагнетали обстановку.

– Я не могу комментировать решения членов бюро исполкома. Могу только предположить, что это могло повлиять. Но объективно – Санкт-Петербург был фаворитом.

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Москвичи недовольны местом проведения встречи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1928

    Romio-xxx 3 часа назад

    Просто сказал,что ему на всё пох.Им заплатили и ладно.

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