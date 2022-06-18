«Замечательный пиар». Генсек РФС – о разговорах про бойкот «Спартаком» Суперкубка

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» думал о бойкоте матча за Суперкубок России против «Зенита».

– Тема с Суперкубком уже столько мусолится. Это замечательный пиар и помощник для старта сезона.

Но решение принято, Суперкубок состоится в Санкт-Петербурге. Очень жду этой игры. Надеюсь, все эти разговоры о бойкоте закончатся.

– Вы верите, что «Спартак» приедет?

– Конечно. Я не понимаю, как футболисты могут не играть.

– Была информация, что решение РФС связано с деятельностью «Спартака». Якобы красно-белые слишком нагнетали обстановку.

– Я не могу комментировать решения членов бюро исполкома. Могу только предположить, что это могло повлиять. Но объективно – Санкт-Петербург был фаворитом.