«Реал» собирается выкупить Холанда через 2 года за 150 миллионов

Ну думаю это не реально и за 500 миллионов. Арабы теперь не отпустят
«Реал» не утратил интерес к нападающему Эрлингу Холанду, который этим летом перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».
Мадридский клуб вернется к идее трансфера 21-летнего футболиста в 2024 году.
Через два сезона в контракте норвежца начнет работать пункт о сумме отступных в размере 150 миллионов евро.
За это время «Реал» хочет убедиться, что у Холанда все в порядке со здоровьем, а его травматичность в прошлом сезоне не была закономерной.