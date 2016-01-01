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«Реал» собирается выкупить Холанда через 2 года за 150 миллионов

«Реал» не утратил интерес к нападающему Эрлингу Холанду, который этим летом перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».

Мадридский клуб вернется к идее трансфера 21-летнего футболиста в 2024 году.

Через два сезона в контракте норвежца начнет работать пункт о сумме отступных в размере 150 миллионов евро.

За это время «Реал» хочет убедиться, что у Холанда все в порядке со здоровьем, а его травматичность в прошлом сезоне не была закономерной.

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Источник: AS

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Комментарии1
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    Рейтинг: +938

    Лфшт 21 минуту назад

    Ну думаю это не реально и за 500 миллионов. Арабы теперь не отпустят

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