Опубликован список претендентов на Golden Boy-2022. Педри может взять приз 2-й год подряд

Голден Бой, Пе дри... Фу, как то всё плохо звучит.
(Дебильная модерация, даже реальную фамилию игрока не дают написать. А сами пишут.)
Стала известна сотня футболистов, претендующих на приз Golden Boy по итогам сезона. Он вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. В список, в частности, попали:
- Джуд Беллингем («Боруссия» Д);
- Энтони Эланга («Манчестер Юнайтед»);
- Райан Гравенберх («Бавария»);
- Илья Забарный («Динамо» К);
- Ансу Фати, Гави, Педри (все – «Барселона»).
Педри может взять Golden Boy второй раз подряд.