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Опубликован список претендентов на Golden Boy-2022. Педри может взять приз 2-й год подряд

Стала известна сотня футболистов, претендующих на приз Golden Boy по итогам сезона. Он вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. В список, в частности, попали:

Педри может взять Golden Boy второй раз подряд.

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Источник: Tuttosport

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15.06.2022 22:34
Комментарии1
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    Рейтинг: +315

    Fialet 1 час назад

    Голден Бой, Пе дри... Фу, как то всё плохо звучит.
    (Дебильная модерация, даже реальную фамилию игрока не дают написать. А сами пишут.)

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