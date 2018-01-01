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«Спартак» пошутил про Суперкубок с «Зенитом», опубликовав скучных миньонов

«Спартак» опубликовал новый пост в телеграм-канале.

Пресс-служба клуба пошутила о Суперкубке России с «Зенитом», опубликовав видео с миньонами, скучно пинающими мяч.

«Суперкубок России. 9 июля. Узнали? Согласны?» – написал «Спартак».

  • Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать Суперкубок.
  • Причина – место проведения турнира. Клубу не нравится, что игра пройдет в Санкт-Петербурге.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +381

    VASoMeat 16 минут назад

    Это не лучший вариант,просто сдаться,а судя по последним событиям это выглядит именно так,да играть в Питере это нечестно по отношению к Спартаку,но будь щас живой Н.П.Старостин он был сказал,докажите что вы лучше,обыграйте их даже в несправедливой ситуации.Вперед Спартак!!!

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    Рейтинг: +32106

    oyabun 26 минут назад

    Прикольное видео. Что то в этом есть..

    0
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    Рейтинг: +15943

    ilichkadr 26 минут назад

    Маразм крепчает. Пора миньонов перекрасить в красно-белый цвет и в едином порыве устремиться в распахнутые двери ФНЛ.

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    Рейтинг: +3222

    Беспонтий 1 час назад

    "Бамбарбия.
    Кергуду.
    Что он сказал?
    Он говорит, что если Вы откажитесь - они Вас зарежут.

    Шутка.
    Шутка..."

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    Рейтинг: +894

    Roma56 1 час назад

    Был сезон, когда игровые моменты почти в каждой игре против Спартака судили. Но сейчас то кого обвинять? За год (с прошлого мая) уже четвертый получается тренер. Нытики и мешки.

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    Рейтинг: +1210

    Semargl18 1 час назад

    Вообще бойкотировать все матчи где с фанами обращаются как с мусором.. Казани уже нет.. Остался питер и все

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