«Спартак» пошутил про Суперкубок с «Зенитом», опубликовав скучных миньонов

Это не лучший вариант,просто сдаться,а судя по последним событиям это выглядит именно так,да играть в Питере это нечестно по отношению к Спартаку,но будь щас живой Н.П.Старостин он был сказал,докажите что вы лучше,обыграйте их даже в несправедливой ситуации.Вперед Спартак!!!
«Спартак» опубликовал новый пост в телеграм-канале.
Пресс-служба клуба пошутила о Суперкубке России с «Зенитом», опубликовав видео с миньонами, скучно пинающими мяч.
«Суперкубок России. 9 июля. Узнали? Согласны?» – написал «Спартак».
- Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать Суперкубок.
- Причина – место проведения турнира. Клубу не нравится, что игра пройдет в Санкт-Петербурге.