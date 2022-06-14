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«Манчестер Сити» может потратить 110 миллионов на Филлипса и Кукурелью

«Манчестер Сити» планирует усилить состав еще двумя футболистами этим летом.

Клуб хочет купить левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью и опорного хавбека «Лидса» Калвина Филлипса.

За испанца «Сити» придется заплатить около 50 миллионов фунтов, а за англичанина – порядка 60 миллионов.

Ранее манчестерский клуб приобрел форварда Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии» и вернул из аренды нападающего Хулиана Альвареса, купленного зимой у «Ривер Плейта».

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Источник: The Telegraph

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1044

    mig28 31 минуту назад

    Нужно было вместо слова "может" поставить "с лёгкостью")))
    Слово "может" тут нужно использовать по-другому - "может и больше"))

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    Рейтинг: +10

    wersevx 33 минуты назад

    Поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
    могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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