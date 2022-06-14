«Манчестер Сити» может потратить 110 миллионов на Филлипса и Кукурелью

Нужно было вместо слова "может" поставить "с лёгкостью")))
Слово "может" тут нужно использовать по-другому - "может и больше"))
«Манчестер Сити» планирует усилить состав еще двумя футболистами этим летом.
Клуб хочет купить левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью и опорного хавбека «Лидса» Калвина Филлипса.
За испанца «Сити» придется заплатить около 50 миллионов фунтов, а за англичанина – порядка 60 миллионов.
Ранее манчестерский клуб приобрел форварда Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии» и вернул из аренды нападающего Хулиана Альвареса, купленного зимой у «Ривер Плейта».