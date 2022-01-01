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«Это бесчеловечно и ненормально». Модрич возмущен Лигой наций

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич раскритиковал организаторов Лиги наций за составление календаря матчей после победы над Францией (1:0).

«Мы рады не только победе, но и тому, что эта часть Лиги наций завершена. Меня беспокоит плотность расписания игр. Это бесчеловечно и ненормально.

Мы провели четыре матча за десять дней и в каждом должны были выкладываться на 100%. На деле мы отдали на поле ещe больше», – сказал Модрич.

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Источник: Vecernji List

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