Дембеле решил покинуть «Барселону». Хави смирился с его уходом три недели назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле решил уйти из клуба.
По информации Mundo Deportivo, француза и его окружение не устроило очередное предложение о продлении контракта. Клуб предложил те же самые условия, которые озвучивал ранее.
Главный тренер «Барсы» Хави уже три недели планирует подготовку к сезону без Дембеле.
- Вингер не станет продлевать контракт с «Барсой».
- Дембеле – лучший ассистент минувшего сезона Примеры.
- Он может перейти в «Челси».