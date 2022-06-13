Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
2 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

Дембеле решил покинуть «Барселону». Хави смирился с его уходом три недели назад

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле решил уйти из клуба.

По информации Mundo Deportivo, француза и его окружение не устроило очередное предложение о продлении контракта. Клуб предложил те же самые условия, которые озвучивал ранее.

Главный тренер «Барсы» Хави уже три недели планирует подготовку к сезону без Дембеле.

  • Вингер не станет продлевать контракт с «Барсой».
  • Дембеле – лучший ассистент минувшего сезона Примеры.
  • Он может перейти в «Челси».

Новости по теме
Лучший ассистент Примеры Дембеле согласился перейти в «Челси» (Le10sport) 1
«Челси» уверен в подписании Дембеле (90min) 1
«ПСЖ» отказался от подписания Дембеле (GFFN) 2
Источник: Mundo Deportivo

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:49
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    fghjfgnf 46 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11