Дембеле решил покинуть «Барселону». Хави смирился с его уходом три недели назад

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле решил уйти из клуба.

По информации Mundo Deportivo, француза и его окружение не устроило очередное предложение о продлении контракта. Клуб предложил те же самые условия, которые озвучивал ранее.

Главный тренер «Барсы» Хави уже три недели планирует подготовку к сезону без Дембеле.