Почеттино собирается сделать паузу в карьере, а потом вернуться в АПЛ

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино определился со своим будущим.
50-летний специалист хочет после увольнения из парижского клуба сделать паузу в карьере.
Затем аргентинец рассчитывает вернуться к работе в АПЛ.
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино определился со своим будущим.
50-летний специалист хочет после увольнения из парижского клуба сделать паузу в карьере.
Затем аргентинец рассчитывает вернуться к работе в АПЛ.