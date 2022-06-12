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Почеттино собирается сделать паузу в карьере, а потом вернуться в АПЛ

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино определился со своим будущим.

50-летний специалист хочет после увольнения из парижского клуба сделать паузу в карьере.

Затем аргентинец рассчитывает вернуться к работе в АПЛ.

  • Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года.
  • Под его руководством парижане выиграли Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.
  • Клуб заплатит тренеру не менее 15 миллионов евро за расторжение контракта.
  • В АПЛ он ранее работал в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме».

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Источник: The Telegraph

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