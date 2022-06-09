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  • «Так решаются вопросы в современном российском футболе». Уткин – о Суперкубке в Санкт-Петербурге

«Так решаются вопросы в современном российском футболе». Уткин – о Суперкубке в Санкт-Петербурге

9 июня 2022, 19:53
16

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о вероятном проведении матча за Суперкубок России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Были споры, где играть матч за Суперкубок России. В Санкт-Петербурге, в Москве или на нейтральном поле.

В конце-концов эта дискуссия закончилась тем, что ни жеребьевки, ничего, никаких даже намеков на то, чтобы обсудить какие-то подробности, возможно, в два матча сыграть.

Просто. Играть будем в Петербурге. Ребята, это нормально. Так решаются вопросы в современном российском футболе», – сказал Уткин.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Уткин Василий
Комментарии (16)
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Salt-N-Pepa
1654794013
Страна не ограничивается пределами МКАД. Мы не Люксембург. Что, других стадионов нету что - ли кроме Москвы и Санкт-Петербурга? Спартачи и зенитовцы ясное дело не придут к компромиссу с Лужниками и Газпром-Ареной. Вот и проведите матч в Нижнем Новгороде. И никому не обидно.
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ArReal
1654795019
он это дерьмо футболом называет?
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portero
1654795077
Жирная утка ещё же не решили где играть? Может ты должен решать????
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житель СПб
1654796775
Надеюсь что это только утка.
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SPACE TRUCKIN
1654799550
стадионов настроили к ЧМ достаточно - почему в СПб? кто нибудь из РФС привел аргументы? чё не Саранск к примеру?
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моэм
1654801518
Думаю " демократическое " голосование по питерски , где проводить матч всё таки было и решение было принято единогласно ... правда Спартак сидел в наручника и кляпом во рту , но кто потом вспомнит эту мелочь , ведь останется только результат.
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Spirit_78
1654803617
В два матча было бы интересно.
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житель СПб
1654806413
То есть просто еще ничего не решено - но Г. Уткин уже грязи налил...
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Lilipyt
1654810834
Вообще игра должна была проходить в Лужниках. Там и должен быть матч. Я конечно понимаю, что отобрали финал ЛЧ у Питера. Но к внутренним кубкам это не должно касаться. Место проведения встречи должно определяться заранее до сезона. Но не в последний момент пытаясь кому то угодить. Тем более Лужники после ЧМ более привлекателен для просмотра футбола.
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