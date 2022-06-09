«Так решаются вопросы в современном российском футболе». Уткин – о Суперкубке в Санкт-Петербурге

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о вероятном проведении матча за Суперкубок России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Были споры, где играть матч за Суперкубок России. В Санкт-Петербурге, в Москве или на нейтральном поле.

В конце-концов эта дискуссия закончилась тем, что ни жеребьевки, ничего, никаких даже намеков на то, чтобы обсудить какие-то подробности, возможно, в два матча сыграть.

Просто. Играть будем в Петербурге. Ребята, это нормально. Так решаются вопросы в современном российском футболе», – сказал Уткин.