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«Так решаются вопросы в современном российском футболе». Уткин – о Суперкубке в Санкт-Петербурге

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о вероятном проведении матча за Суперкубок России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Были споры, где играть матч за Суперкубок России. В Санкт-Петербурге, в Москве или на нейтральном поле.

В конце-концов эта дискуссия закончилась тем, что ни жеребьевки, ничего, никаких даже намеков на то, чтобы обсудить какие-то подробности, возможно, в два матча сыграть.

Просто. Играть будем в Петербурге. Ребята, это нормально. Так решаются вопросы в современном российском футболе», – сказал Уткин.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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Комментарии2
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    Рейтинг: +235

    Salt-N-Pepa 12 минут назад

    Страна не ограничивается пределами МКАД. Мы не Люксембург. Что, других стадионов нету что - ли кроме Москвы и Санкт-Петербурга? Спартачи и зенитовцы ясное дело не придут к компромиссу с Лужниками и Газпром-Ареной. Вот и проведите матч в Нижнем Новгороде. И никому не обидно.

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    Рейтинг: +7733

    R_a_i_n > Salt-N-Pepa 9 минут назад

    Миллеру обидно.

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