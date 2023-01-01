«Так решаются вопросы в современном российском футболе». Уткин – о Суперкубке в Санкт-Петербурге

Страна не ограничивается пределами МКАД. Мы не Люксембург. Что, других стадионов нету что - ли кроме Москвы и Санкт-Петербурга? Спартачи и зенитовцы ясное дело не придут к компромиссу с Лужниками и Газпром-Ареной. Вот и проведите матч в Нижнем Новгороде. И никому не обидно.
Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о вероятном проведении матча за Суперкубок России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
«Были споры, где играть матч за Суперкубок России. В Санкт-Петербурге, в Москве или на нейтральном поле.
В конце-концов эта дискуссия закончилась тем, что ни жеребьевки, ничего, никаких даже намеков на то, чтобы обсудить какие-то подробности, возможно, в два матча сыграть.
Просто. Играть будем в Петербурге. Ребята, это нормально. Так решаются вопросы в современном российском футболе», – сказал Уткин.