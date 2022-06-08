Месси снялся в телесериале. Это его кинодебют

С футболом у Месси тяжело сейчас, хоть в кино оторвется....
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял участие в съемках аргентинского телесериала «Защитники».
Он сыграл эпизодическую роль во втором сезоне сериала. Это произошло несколько дней назад в Париже.
Сцена с 34-летним футболистом должна выйти на экраны в 2023 году. Это его кинодебют. Ранее форвард снимался только в рекламе.
- В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах за «ПСЖ».
- Сериал «Защитники» повествует о футбольных агентах.