Месси снялся в телесериале. Это его кинодебют

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял участие в съемках аргентинского телесериала «Защитники».

Он сыграл эпизодическую роль во втором сезоне сериала. Это произошло несколько дней назад в Париже.

Сцена с 34-летним футболистом должна выйти на экраны в 2023 году. Это его кинодебют. Ранее форвард снимался только в рекламе.