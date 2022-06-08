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Месси снялся в телесериале. Это его кинодебют

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял участие в съемках аргентинского телесериала «Защитники».

Он сыграл эпизодическую роль во втором сезоне сериала. Это произошло несколько дней назад в Париже.

Сцена с 34-летним футболистом должна выйти на экраны в 2023 году. Это его кинодебют. Ранее форвард снимался только в рекламе.

  • В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах за «ПСЖ».
  • Сериал «Защитники» повествует о футбольных агентах.

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Источник: Marca

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Комментарии3
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    Рейтинг: +65335

    portero 9 минут назад

    С футболом у Месси тяжело сейчас, хоть в кино оторвется....

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    Рейтинг: +13905

    Fusballer 9 минут назад

    Золотой мяч теперь точно обеспечен!

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  • ...
    Рейтинг: +563

    Lipatoff 24 минуты назад

    Будет чем заняться на пенсии)))

    0
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