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В тульском «Арсенале» двухмесячные задержки по зарплате. Перед клубом поставят задачу вернуться в РПЛ

В «Арсенале» есть финансовые проблемы. Сообщается о задержках зарплаты в два месяца.

«Инфа проверенная: в «Арсенале» долги. По зарплате – скоро как будет два месяца, и не только по зарплате.

Игрокам предметно тоже ничего не говорят, кроме того, что деньги есть и будет ставиться задача возвращения в РПЛ. 9 июня у команды медосмотр в Москве», – написал журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

  • «Арсенал» вскоре возглавит Олег Кононов.
  • Туляки в минувшем сезоне РПЛ финишировали последними.
  • Сезон ФНЛ стартует в июле.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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