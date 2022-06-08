В тульском «Арсенале» двухмесячные задержки по зарплате. Перед клубом поставят задачу вернуться в РПЛ

В «Арсенале» есть финансовые проблемы. Сообщается о задержках зарплаты в два месяца.
«Инфа проверенная: в «Арсенале» долги. По зарплате – скоро как будет два месяца, и не только по зарплате.
Игрокам предметно тоже ничего не говорят, кроме того, что деньги есть и будет ставиться задача возвращения в РПЛ. 9 июня у команды медосмотр в Москве», – написал журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.
- «Арсенал» вскоре возглавит Олег Кононов.
- Туляки в минувшем сезоне РПЛ финишировали последними.
- Сезон ФНЛ стартует в июле.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева