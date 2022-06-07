ЦСКА заработает более 25 миллионов рублей на аренде «ВЭБ Арены» на Кубке Матч Премьер

Четыре из шести матчей Кубка Матч Премьер пройдут на домашнем стадионе ЦСКА – «ВЭБ Арене».

Московский клуб проведет все свои матчи на турнире на своем стадионе. По информации «СЭ», ЦСКА сможет заработать на аренде стадиона более 25 миллионов рублей.