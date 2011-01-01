Ребров назвал свои функции на посту технического координатора «Спартака»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, в чем заключается суть его работы.

«Много всего. Координатор подразумевает под собой быть между всеми. Самое главное – находиться с командой.

Многие меня тренером считают, но это не так. Но не могу безучастно сидеть на скамейке», – сказал Ребров.