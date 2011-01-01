Ребров назвал свои функции на посту технического координатора «Спартака»

Да ладно. Хорошая должность, хорошая зарплата, что ещё нужно, чтобы готовиться к пенсии.
Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, в чем заключается суть его работы.
«Много всего. Координатор подразумевает под собой быть между всеми. Самое главное – находиться с командой.
Многие меня тренером считают, но это не так. Но не могу безучастно сидеть на скамейке», – сказал Ребров.
- Экс-вратарь завершил карьеру в ноябре 2021 года.
- Он выступал за «Спартак» с августа 2011-го.
- В 131 матче Ребров пропустил 151 гол.