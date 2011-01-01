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Ребров назвал свои функции на посту технического координатора «Спартака»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, в чем заключается суть его работы.

«Много всего. Координатор подразумевает под собой быть между всеми. Самое главное – находиться с командой.

Многие меня тренером считают, но это не так. Но не могу безучастно сидеть на скамейке», – сказал Ребров.

  • Экс-вратарь завершил карьеру в ноябре 2021 года.
  • Он выступал за «Спартак» с августа 2011-го.
  • В 131 матче Ребров пропустил 151 гол.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +5394

    rash1959 57 минут назад

    Да ладно. Хорошая должность, хорошая зарплата, что ещё нужно, чтобы готовиться к пенсии.

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    Рейтинг: +4288

    mopecekca 1 час назад

    ты вратарем был никаким, и щас не пойми что делаешь...

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    Рейтинг: +497

    fakeid 2 часа назад

    договаривается с поставщиками желудей, брюквы и вазелина?

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