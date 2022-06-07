Ди Мария: «Уход Почеттино из «ПСЖ» поможет Месси стать намного лучше в следующем сезоне»

Бывший вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о возможном уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера французского клуба.

«Похоже, что в «ПСЖ» хотят, чтобы он ушел. Будут очень большие перемены, но я думаю, что Месси справится. Изменения помогут ему стать намного лучше в следующем сезоне.

Думаю, что он хорошо начнет новый сезон, потому что уже в конце прошедшего чемпионата Месси забивал, отдавал голевые передачи, чувствовал себя комфортно и все больше адаптировался», – сказал Ди Мария.