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Ди Мария: «Уход Почеттино из «ПСЖ» поможет Месси стать намного лучше в следующем сезоне»

Бывший вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о возможном уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера французского клуба.

«Похоже, что в «ПСЖ» хотят, чтобы он ушел. Будут очень большие перемены, но я думаю, что Месси справится. Изменения помогут ему стать намного лучше в следующем сезоне.

Думаю, что он хорошо начнет новый сезон, потому что уже в конце прошедшего чемпионата Месси забивал, отдавал голевые передачи, чувствовал себя комфортно и все больше адаптировался», – сказал Ди Мария.

  • Месси перешел в «ПСЖ» из «Барсы» в 2021 году.
  • В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.
  • «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.

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Источник: Goal

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1478

    Benifacto 2 часа назад

    а причем тут Месси? он чтоль и в ПСЖ состав выбирает?

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