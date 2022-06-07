Ди Мария: «Уход Почеттино из «ПСЖ» поможет Месси стать намного лучше в следующем сезоне»

Бывший вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о возможном уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера французского клуба.
«Похоже, что в «ПСЖ» хотят, чтобы он ушел. Будут очень большие перемены, но я думаю, что Месси справится. Изменения помогут ему стать намного лучше в следующем сезоне.
Думаю, что он хорошо начнет новый сезон, потому что уже в конце прошедшего чемпионата Месси забивал, отдавал голевые передачи, чувствовал себя комфортно и все больше адаптировался», – сказал Ди Мария.
- Месси перешел в «ПСЖ» из «Барсы» в 2021 году.
- В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.
- «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.
Источник: Goal