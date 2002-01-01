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Мбаппе травмировал колено в матче Лиги наций

Ги Стефан, помощник главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, сообщил о травмах Килиана Мбаппе и Рафаэля Варана.

  • Оба футболиста не смогли доиграть матч Лиги наций против Дании (1:2).
  • Следующий соперник французов – Хорватия (6 июня).

«У Мбаппе проблема с коленом. Точный диагноз пока неизвестен – он пройдет обследование.

У Варана мышечное повреждение задней поверхности бедра. Он почувствовал боль и тоже пройдет обследование», – сказал Стефан.

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Источник: Get French Football News

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Комментарии1
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    Рейтинг: +65123

    portero 2 часа назад

    А вот это может быть и серьёзно. А может и легко восстановиться...

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