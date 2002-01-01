Мбаппе травмировал колено в матче Лиги наций

Ги Стефан, помощник главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, сообщил о травмах Килиана Мбаппе и Рафаэля Варана.

Оба футболиста не смогли доиграть матч Лиги наций против Дании (1:2).

Следующий соперник французов – Хорватия (6 июня).

«У Мбаппе проблема с коленом. Точный диагноз пока неизвестен – он пройдет обследование.

У Варана мышечное повреждение задней поверхности бедра. Он почувствовал боль и тоже пройдет обследование», – сказал Стефан.

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