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«Фенербахче» передумал подписывать Дзюбу (Metaratings)

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в «Фенербахче».

Турецкий клуб рассматривал кандидатуру 33-летнего россиянина, но в итоге сделал выбор в пользу Венсана Абубакара из саудовского «Аль-Насра».

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2938

    Беспонтий 32 минуты назад

    с тарканом не прокатило
    один выход
    димаш кудайберген
    и деньги неплохие
    пой тёма
    пой

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    ...
    Рейтинг: +2938

    Беспонтий > Беспонтий 29 минут назад

    ну да
    сам бы не понял)

    короче в кайрат
    кайрат аршавину брат
    и не борат
    точно в кайрат брат

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