с тарканом не прокатило
один выход
димаш кудайберген
и деньги неплохие
пой тёма
пой
Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в «Фенербахче».
Турецкий клуб рассматривал кандидатуру 33-летнего россиянина, но в итоге сделал выбор в пользу Венсана Абубакара из саудовского «Аль-Насра».
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?