Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в «Фенербахче».

Турецкий клуб рассматривал кандидатуру 33-летнего россиянина, но в итоге сделал выбор в пользу Венсана Абубакара из саудовского «Аль-Насра».

Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?