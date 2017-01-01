Салах надеется продлить контракт с «Ливерпулем»

Нападающий Мохамед Салах хочет остаться в «Ливерпуле».

Контракт египтянина с клубом истекает через год, и он надеется его продлить.

Однако переговоры между сторонами о новом соглашении не ведутся с декабря.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.

В прошедшем сезоне он забил 31 гол и сделал 16 ассистов в 51 матче.

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