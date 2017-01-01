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Салах надеется продлить контракт с «Ливерпулем»

Нападающий Мохамед Салах хочет остаться в «Ливерпуле».

Контракт египтянина с клубом истекает через год, и он надеется его продлить.

Однако переговоры между сторонами о новом соглашении не ведутся с декабря.

  • Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
  • В прошедшем сезоне он забил 31 гол и сделал 16 ассистов в 51 матче.

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Источник: Liverpool Echo

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Комментарии1
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    Рейтинг: +928

    jek718875 1 час назад

    Дорогой МО САЛАХ,если возникнут проблемы с подписанием контракта, дуй к нам, Спартак ждёт

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