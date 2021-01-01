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ЦСКА предложил начать новый сезон РПЛ на неделю позже, чтобы игроки успели отдохнуть

ЦСКА предложил РПЛ перенести старт сезона, сообщает «РБ Спорт»

  • Матчи первого тура РПЛ запланированы на 15-18 июля.
  • Суперкубок России должен состояться 9 июля.

Московский клуб предложил начать новый сезон РПЛ 24 июля, чтобы футболисты, в том числе и легионеры, задействованные в июньских матчах сборных, успели должным образом отдохнуть.

Клубы обсуждали эту идею на последнем общем собрании РПЛ, состоявшемся 30 мая, но поддержки она не нашла.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +363

    шахта Заполярная 1 час назад

    цска предложил, а кто там так сильно напрягся?

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    Рейтинг: +2936

    Беспонтий 3 часа назад

    они устали

    "Вообще татуировка «они устали» относится к так называемым тюремным. Т.е. .. впервые нашла свое воплощение в местах не столь отдаленных..
    ..значение татуировки «они устали» на ноге или обеих ногах имеет непосредственное отношение к этапированию.
    .. символизм татуировки «они устали», расположенной именно на ногах, очень мощный. И такая тату явно говорит о трудном пути, который пришлось преодолеть её хозяину..."

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    Рейтинг: +582

    Sanches65 3 часа назад

    2 месяца зимой, 2 месяца летом, не припухли ли футболисты.... может на завод, там 28 дней.

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    Рейтинг: +2936

    Беспонтий > Sanches65 3 часа назад


    "Три месяца лето, три месяца осень,
    Три месяца зима
    и вечная весна."

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    Рейтинг: +24771

    vladimir-7 > Sanches65 1 час назад

    ... и зарплата до 50-ти тысяч рублей в месяц.

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    Рейтинг: +2668

    nemolod > Sanches65 1 час назад

    Или огород вскопать лопатой (лучше целину) и на воздухе и польза!

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    Рейтинг: +264

    Slavan62 3 часа назад

    Они и так не напрягались

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    Рейтинг: +2683

    acor94 3 часа назад

    Бл я. Они зимой 2 месяца отдыхают, когда как все нормальные европейские страны играют весь январь, а в Англии ещё и с плотным графиком!

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