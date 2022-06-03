ЦСКА предложил начать новый сезон РПЛ на неделю позже, чтобы игроки успели отдохнуть

ЦСКА предложил РПЛ перенести старт сезона, сообщает «РБ Спорт»

Матчи первого тура РПЛ запланированы на 15-18 июля.

Суперкубок России должен состояться 9 июля.

Московский клуб предложил начать новый сезон РПЛ 24 июля, чтобы футболисты, в том числе и легионеры, задействованные в июньских матчах сборных, успели должным образом отдохнуть.

Клубы обсуждали эту идею на последнем общем собрании РПЛ, состоявшемся 30 мая, но поддержки она не нашла.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?