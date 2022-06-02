«Реал» объявил о переходе Рюдигера. Контракт – до 2026 года

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер перешел в «Реал».
Мадридский клуб подписал 29-летнего немца в качестве свободного агента. Контракт с Рюдигером рассчитан на четыре года.
Презентация футболиста состоится 20 июня на «Сантьяго Бернабеу».
- Рюдигер провел в «Челси» 5 сезонов.
- В этом сезоне немец сыграл 54 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: сайт «Реала»