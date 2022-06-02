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«Реал» объявил о переходе Рюдигера. Контракт – до 2026 года

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер перешел в «Реал».

Мадридский клуб подписал 29-летнего немца в качестве свободного агента. Контракт с Рюдигером рассчитан на четыре года.

Презентация футболиста состоится 20 июня на «Сантьяго Бернабеу».

  • Рюдигер провел в «Челси» 5 сезонов.
  • В этом сезоне немец сыграл 54 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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Источник: сайт «Реала»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2567

    BlackMurder 4 минуты назад

    Ну я б сказал, это не усиление, но страховка достойная

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