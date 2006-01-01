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Селюк: «Будь я хозяином клуба, взял бы Ротенберга директором. Он закончил финансовую академию, порядочный, воровать не будет»

Дмитрий Селюк, агент защитника Бориса Ротенберга, считает, что экс-игрок «Локомотива» будет востребованным спортивным менеджером.

– Боря – грамотный человек, который закончил финансовую академию. Он знает футбол изнутри, он сам играл. Порядочный, воровать не будет. В этом плане, если посмотреть на многих директоров в клубах – караул.

Но думаю, у Бори будут различные предложения по устройству. Если бы я был хозяином клуба, с удовольствием взял бы такого специалиста. Для него важно работать и бороться за результат.

– Он расстроился, что ему не дали провести прощальный матч?

– Может быть, еще проведет, почему нет? Я считаю, во всех клубах должна быть традиция проводить прощальный матч. Можно было бы сделать товарищескую игру. Например, с «Динамо».

Боря был и там, и там. Болельщики смогли бы проводить всех локомотивцев и динамовцев. Все равно команды остаются на сборы в России, все будут тренироваться на базах.

  • 36-летний футболист выступал за «Локо» с 2016 года.
  • За 6 сезонов он провел 17 матчей, из-за травм не играет с декабря 2018 года.
  • «Локо» не продлил контракт с Ротенбергом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +191

    Феникс 28 28 минут назад

    Чо ему воровать то ? Он из семьи миллиардеров )))

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    Рейтинг: +3395

    Enter2006 1 час назад

    "закончил финансовую академию" и "воровать не будет".
    Аааа-хахаха-хааа! Хороший анекдот! ))

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    Рейтинг: +819

    FaTeK1945ru 1 час назад

    ...ну-ну, воровать не будет---- с тобой делиться будет!?

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    Рейтинг: +819

    FaTeK1945ru > FaTeK1945ru 1 час назад

    ...евреи своих не бросают...

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