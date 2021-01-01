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Тульский «Арсенал» получил лицензию для выступления в ФНЛ

Апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования клубов удовлетворил жалобу «Арсенала».

23 мая стало известно, что тулякам отказали в выдаче лицензии на сезон-2022/23 в связи с невыполнением обязательных критериев.

Клуб исправил недочеты и прошел лицензирование, что позволит команде в следующем сезоне выступать в ФНЛ-1.

  • «Арсенал» занял последнее место в РПЛ-2021/22.
  • Новый сезон ФНЛ стартует в июле.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт РФС

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