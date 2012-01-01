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«Динамо» объявило об уходе двух помощников Шварца

Московское «Динамо» вслед за Сандро Шварцем прекратило сотрудничество с двумя его ассистентами.

Клуб покинули помощник главного тренера Волкан Булут и директор по видеоаналитике Даниэль Фишер.

Оба специалиста расторгли контракты с «Динамо» по взаимному согласию.

  • Булут был в тренерском штабе Шварца с октября 2020 года.
  • Фишер присоединился к команде в июне 2021 года.

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Источник: сайт «Динамо»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2117

    serglider 1 час назад

    Походу следующий тренер будет кроить другую команду, что не отнимешь у немцев это порядок, дисциплина и немецкая педантичность во всем, даже мелочах! Российские тренера в своей массе безолаберные, делают все тяп-ляп и одна надежда на авось)))

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