«Динамо» объявило об уходе двух помощников Шварца

Походу следующий тренер будет кроить другую команду, что не отнимешь у немцев это порядок, дисциплина и немецкая педантичность во всем, даже мелочах! Российские тренера в своей массе безолаберные, делают все тяп-ляп и одна надежда на авось)))
Московское «Динамо» вслед за Сандро Шварцем прекратило сотрудничество с двумя его ассистентами.
Клуб покинули помощник главного тренера Волкан Булут и директор по видеоаналитике Даниэль Фишер.
Оба специалиста расторгли контракты с «Динамо» по взаимному согласию.
- Булут был в тренерском штабе Шварца с октября 2020 года.
- Фишер присоединился к команде в июне 2021 года.
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