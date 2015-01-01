Фомин не забил пенальти «Спартаку». До этого у него было 14 реализованных попыток в РПЛ

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) и выиграл Кубок России.

В концовке матча полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти. Он пробил выше ворот на 99-й минуте.

Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере. До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

Фомин не забил пенальти в ПФЛ-2, играя за «Краснодар-2».

Это случилось в 2015 году.

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