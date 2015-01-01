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Фомин не забил пенальти «Спартаку». До этого у него было 14 реализованных попыток в РПЛ

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) и выиграл Кубок России.

В концовке матча полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти. Он пробил выше ворот на 99-й минуте.

Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере. До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

  • Фомин не забил пенальти в ПФЛ-2, играя за «Краснодар-2».
  • Это случилось в 2015 году.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 19:15
Комментарии9
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    Рейтинг: +903

    Krics 18 минут назад

    Главное, чтоб пеналь не сломал парню карьеру. Всех К/Б с Кубком.

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    Рейтинг: +3874

    Кузьмич на трибуне 28 минут назад

    Не только Фомин облажался на последней секунде. Игрок Рубина тоже не забил возможно самый главный гол в своей жизни. Были и по круче игроки и по круче матчи. Подобный удар сломал карьеру Р.Баджио. В финале ЧМ Д.Трезеге тоже не смог забить. Помнится на ЧМ 1986 г не забили пенальти Марадона, Сократес, Платини. Пенальти -это в любом случае-психология. Ставка 1 к 10. А в таких важных встречах цена гола многократно возрастает. Если забил, ну молодец и только , а не забил -"позор" на всю оставшуюся жизнь. Для вратаря- это не такой страшный позор, если не смог парировать, а вот если отбил мяч????? То "герой " с большой буквы.

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    Рейтинг: +96420

    zigbert 1 час назад

    Спасибо ему за это. Ну кому нужны после матчевые пенальти?

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    Рейтинг: +6807

    nik55 1 час назад

    какой пенальти----такой и удар

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    Рейтинг: +7505

    vladik12 2 часа назад

    Это возвратка за левый пенальти против "Краснодара".

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    Рейтинг: +196

    kostilio 2 часа назад

    ну что поделать ,запомнит навсегда этот промах)))

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    Рейтинг: +3408

    Иван Петров 1986 2 часа назад

    Да этот пеналь какой-то стремный был.

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    Рейтинг: +3653

    Кинстифа 2 часа назад

    Чисто по человечески. можно только посочувствовать. пробить выше ворот.....

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    Рейтинг: +890

    Hoahin 2 часа назад

    Переволновался парень, ну ничего, левый пенальти не зазорно и не забить (без обид болельщикам Динамо).

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