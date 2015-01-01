Фомин не забил пенальти «Спартаку». До этого у него было 14 реализованных попыток в РПЛ

Главное, чтоб пеналь не сломал парню карьеру. Всех К/Б с Кубком.
«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) и выиграл Кубок России.
В концовке матча полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти. Он пробил выше ворот на 99-й минуте.
Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере. До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.
- Фомин не забил пенальти в ПФЛ-2, играя за «Краснодар-2».
- Это случилось в 2015 году.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?