«Челси» уверен в подписании Дембеле (90min)

«Челси» не сомневается, что подпишет нападающего Усмана Дембеле летом как свободного агента. У француза истекает контракт с «Барселоной».

По сведениям источника, Дембеле заинтересован в трансфере в Лондон.

На этой неделе владельцем «Челси» официально стал Тодд Боли.

На Дембеле также претендует «Бавария».

Дембеле – лучший ассистент минувшего сезона Примеры.

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