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«Челси» уверен в подписании Дембеле (90min)

«Челси» не сомневается, что подпишет нападающего Усмана Дембеле летом как свободного агента. У француза истекает контракт с «Барселоной».

По сведениям источника, Дембеле заинтересован в трансфере в Лондон.

  • На этой неделе владельцем «Челси» официально стал Тодд Боли.
  • На Дембеле также претендует «Бавария».
  • Дембеле – лучший ассистент минувшего сезона Примеры.

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Источник: 90min.com

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2717

    Беспонтий 2 часа назад

    челси всё
    челси всё
    челси кончиласё
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    когда идёт исход евреев
    жди беды

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