челси всё
челси всё
челси кончиласё
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когда идёт исход евреев
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«Челси» не сомневается, что подпишет нападающего Усмана Дембеле летом как свободного агента. У француза истекает контракт с «Барселоной».
По сведениям источника, Дембеле заинтересован в трансфере в Лондон.
- На этой неделе владельцем «Челси» официально стал Тодд Боли.
- На Дембеле также претендует «Бавария».
- Дембеле – лучший ассистент минувшего сезона Примеры.
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