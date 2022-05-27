«Зенит» – лидер сезона РПЛ по ударам из пределов штрафной

Хотя в этом сезоне некоторый прогресс в этой области наметился , но количество ударов со средних и дальних дистанциях по прежнему удручающее . В большинстве случаев как и раньше пытаются занести мяч в ворота , исключение - бразильцы и "Круг".
«Зенит» в минувшем сезоне РПЛ нанес 324 удара из пределов штрафной. Это максимальный показатель в турнире.
Второе место по показателю поделили «Спартак» и «Динамо» (281 удар из пределов штрафной).
- При этом лидер сезона по общему количеству ударов – «Динамо» (506).
- «Зенит» досрочно стал чемпионом.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
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