«Зенит» – лидер сезона РПЛ по ударам из пределов штрафной

«Зенит» в минувшем сезоне РПЛ нанес 324 удара из пределов штрафной. Это максимальный показатель в турнире.

Второе место по показателю поделили «Спартак» и «Динамо» (281 удар из пределов штрафной).

При этом лидер сезона по общему количеству ударов – «Динамо» (506).

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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