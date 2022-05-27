Приоритет Дзюбы – остаться в РПЛ, он не собирается в Китай («Р-Спорт»)

в Китай шлангов не берут уже давно и условия контракта там очень хорошие, Дзюба должен будет потому как мозга у него нет, всё отберут штрафами....
Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба хочет перейти в другой клуб РПЛ.
«Дзюба не рассматривает предложения из Китая, где поменялась ситуация.
Чемпионат этой страны больше не является кормушкой для легионеров. Приоритет Артема – РПЛ», – сообщил источник «Р-Спорт».
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?