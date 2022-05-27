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Приоритет Дзюбы – остаться в РПЛ, он не собирается в Китай («Р-Спорт»)

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба хочет перейти в другой клуб РПЛ.

«Дзюба не рассматривает предложения из Китая, где поменялась ситуация.

Чемпионат этой страны больше не является кормушкой для легионеров. Приоритет Артема – РПЛ», – сообщил источник «Р-Спорт».

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +64747

    portero 40 минут назад

    в Китай шлангов не берут уже давно и условия контракта там очень хорошие, Дзюба должен будет потому как мозга у него нет, всё отберут штрафами....

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    Рейтинг: +9985

    "supermax" 2 часа назад

    "Чемпионат этой страны больше не является кормушкой для легионеров. Приоритет Артема - РПЛ"....так вот что ищут дрочиле - кормушку

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    Рейтинг: +3244

    Enter2006 2 часа назад

    Ну почему же? Был бы на две головы выше всех и все подавали бы на головку Артёму как он любит. Ой.. на голову конечно ))

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