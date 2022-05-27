Приоритет Дзюбы – остаться в РПЛ, он не собирается в Китай («Р-Спорт»)

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба хочет перейти в другой клуб РПЛ.

«Дзюба не рассматривает предложения из Китая, где поменялась ситуация.

Чемпионат этой страны больше не является кормушкой для легионеров. Приоритет Артема – РПЛ», – сообщил источник «Р-Спорт».

33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?